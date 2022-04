Spider-Man: No Way Home, i titoli di coda anticipano il futuro dei tre Peter?

Spider-Man: No Way Home è stato un grande regalo ai fan di lunga data dell'Uomo Ragno, ma anche ai più nuovi. Ci ha mostrato i tre Peter Parker cinematografici sullo stesso schermo, e non potremmo esserne più felici. Ma forse i titoli di coda nascondono qualche indizio sul loro futuro.

Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire hanno condiviso la scena in Spider-Man: No Way Home, dove il Peter Parker del MCU ha fatto squadra con i suoi predecessori per sconfiggere un gruppo di villain provenienti da vari parti del Multiverso.

E mentre per i fan questa è stata la reunion dei sogni, un tale evento è sicuramente da considerare un precedente negli archivi di ciò che è possibile ora che Sony e Disney sono di nuovo in buoni rapporti.

Molti infatti credono che potremmo vedere persino un quarto film di Spider-Man con Tobey Maguire o un The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield, mentre pare sia gia in programma una nuova trilogia con Tom Holland.

Ma se è ancora tutto da vedere in quanto a conferme e ufficialità, i titoli di coda di Spider-Man: No Way Home potrebbero averci dato un indizio al riguardo...

Come riporta l'account Twitter di BingeWatchThis, i disegni dei tre Peter Parker presentano tutti una particolarità:

Tom Holland: "Niente maschera di Spider-Man. La sua storia è appena cominciata".

Andrew Garfield: "Maschera dipinta a metà. La sua storia non si è ancora conclusa".

Tobey Maguire: "Maschera quasi del tutto dipinta: La sua storia sta per giungere al termine".

Nuovi progetti in arrivo, dunque? Voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.