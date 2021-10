Spider-Man, Timothée Chalamet è Peter Parker nel crossover con Dune e Zendaya

Un fan artist ha creato un'immagine promozionale pensando a Timothée Chalamet nelle vesti di Peter Parker al fianco di Zendaya nel ruolo di MJ. I due hanno recitato anche in Dune e l'ispirazione è nata proprio dal film di Denis Villeneuve. Il grafico parigino Samuel Cheve ha pubblicato l'opera crossover su Instagram.

Lo spunto nasce dalla foto di copertina di Entertainment Weekly, che ritrae proprio Zendaya e Chalamet in Dune.

Cheve non è nuovo a questo tipo di mashup ma ora si è superato, pensando proprio ad una versione particolare di Peter Parker con il volto di Chalamet.



L'artista ha condiviso anche le immagini originali, in maniera tale che i follower potessero vedere l'evoluzione del crossover partendo dall'immagine principale.

Che ci sia realmente un futuro nel Marvel Cinematic Universe per l'attore?



Un suo idolo avrebbe dato un consiglio a Chalamet di non partecipare a cinecomic; è stata la stessa giovane star a confessare di aver ricevuto questo e altri consigli - come il divieto all'uso di droghe pesanti - per poter salvaguardare la propria carriera e il proprio futuro.



In realtà ad inizio settembre Timothée Chalamet era ossessionato da No Way Home, e ha cercato di carpire quanti più indizi possibili sul terzo film del franchise diretto da Jon Watts, con il ritorno di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker e Zendaya in quello di MJ, il suo interesse amoroso.