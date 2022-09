Spider-Man No Way Home, la teoria sul Multiverso prova a spiegare l'incantesimo di Strange

Spider-Man: No Way Home sta per tornare nelle sale cinematografiche italiane con una versione estesa che includerà 11 minuti di scene inedite, e grazie a questa nuova distribuzione l'interesse per i fan del Marvel Universe intorno al cinecomix Sony si è improvvisamente risvegliato.

In queste ore, infatti, è diventata virale una nuova teoria sul funzionamento dell'incantesimo di Doctor Strange, teoria imbastita nel tentativo di mettere a fuoco alcuni punti oscuri della magia utilizzata dall'ex Stregone Supremo del MCU per far dimenticare a tutto il mondo l'identità di Peter Parker e di Spider-Man.

La teoria, che potete trovare nella sua interezza nel post in calce all'articolo, si riallaccia alla nuova scena post credit di Spiderman No Way Home contenuta nell'edizione More Fun Stuff Version, e immagina che l'incantesimo di Doctor Strange abbia anche influenzato il comportamento degli haters di Peter Parker, che gradualmente si sono dimenticati di lui liberandosi anche dei numerosi cartelli di proteste e insulti che si vedono all'inizio del film. Lo stesso vale per il memoriale di Spider-Man realizzato dagli insegnanti di Peter Parker, e sempre secondo la teoria il motivo per cui nel finale del film c'è un salto temporale che spinge gli eventi fino al periodo natalizio è proprio per sottolineare come, passato qualche mese, l'incantesimo di Doctor Strange abbia raggiunto il suo risultato definitivo.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti, scoprite la data di uscita della nuova versione di Spiderman No Way Home nelle sale italiana, fissata per le prossime settimane.