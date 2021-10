Spider-Man: No Way Home, una nuova teoria: cosa nasconde Doctor Strange?

Cresce l'attesa per l'uscita di Spider-Man: No Way Home, e i fan iniziano a fantasticare sui costumi di Peter Parker nel nuovo film. Rivedendo il trailer, sono in molti ad essersi convinti che Doctor Strange potrebbe nascondere qualcosa, e il motivo va ricercato forse nel primo film Marvel dedicato al personaggio di Benedict Cumberbatch.

Non convince il comportamento di Doctor Strange nel trailer di Spider-Man: No Way Home, il suo mettersi a disposizione di Peter, con tanto di occhiolino d'intesa, per realizzare un incantesimo capace di far dimenticare al mondo l'identità di Spider-Man.

Si è già detto della teoria secondo cui Doctor Strange potrebbe essere in realtà Mephisto, e ora ai fan torna in mente un combattimento nel film del 2016 in cui Stephen viene ferito a morte da una lama invisibile. Una volta in ospedale, Christine Palmer tenta di fermare l'emorragia, ma a un certo punto Strange va in arresto cardiaco sul tavolo operatorio.

In quei brevi attimi, prima di essere salvato da un defibrillatore, qualche entità malefica potrebbe essersi impossessata di Doctor Strange, e non è ancora pronta a rivelarsi, o forse sta aspettando il momento più opportuno. Potrebbe essere proprio Mefisto, o qualcun altro, ma forse è questo il motivo per cui Strange viaggia attraverso il Multiverso.

Sarà così? Si tratta di una teoria che può avere almeno un fondo di verità? Lo scopriremo forse dal 17 dicembre, quando uscirà al cinema Spider-Man: No Way Home.