Spider-Man: No Way Home, la teoria dell'arrivo di Mephisto spiegata bene

In questi giorni abbiamo come una sensazione di deja vu: dopo il delirio collettivo andato in scena durante WandaVision, infatti, i fan Marvel hanno nuovamente cominciato a sognare l'arrivo di Mephisto dopo l'uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home. Ma su cosa si basa, stavolta, la nuova teoria sull'esordio del villain?

Come spesso accade in questi casi, tutto nasce dai fumetti: stando alla trama che possiamo intuire da quanto mostratoci dal trailer, infatti, Spider-Man: No Way Home trarrà ispirazione da due storie ben note ai fan Marvel, vale a dire Soltanto un Altro Giorno e Un Momento nel Tempo, pubblicate rispettivamente nel 2007 e nel 2010.

Nella prima vediamo Peter tentare di utilizzare uno degli incantesimi di Doctor Strange per tornare indietro nel tempo e salvare la vita a zia May: dopo il fallimento di questo disperato tentativo, però, il nostro accetta un patto proprio con Mephisto, che gli propone di riavere indietro la vita dell'amata zia in cambio del matrimonio con Mary Jane.

La seconda storia è in effetti direttamente collegata alla prima: qui scopriamo in che modo Mephisto abbia fatto sì che Mary Jane lasciasse Peter, modificando gli eventi in modo tale che il nostro eroe chiedesse a Doctor Strange non più di salvare la vita alla zia, ma di far dimenticare al mondo intero la sua identità (vi dice niente?). La nostra MJ, messa in salvo prima che l'incantesimo potesse fare effetto su di lei, decide però di lasciare Peter dopo aver preso coscienza dei pericoli corsi dagli affetti più cari di eroi come lui.

Due storie che sembrano andare in direzioni molto diverse da quella che presumibilmente prenderà il nuovo film dell'MCU, più incentrato sul concetto di multiverso che sulle modifiche a questa linea temporale: l'ispirazione è però piuttosto evidente, per cui era abbastanza scontato che i fan cominciassero a sognare in grande. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Mephisto in No Way Home? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate i nuovi poster fan-made di Spider-Man: No Way Home con Goblin.