Spider-Man: No way Home, il tenero post di Zendaya per Tom Holland: 'Fiera di te!'

Dopo una lunga attesa è finalmente al cinema Spider-Man: No Way Home, e anche se Tom Holland è pronto a dire addio al ruolo di Peter Parker, i fan sperano di vederlo ancora a lungo nel Marvel Cinematic Universe. Zendaya ha dedicato al suo collega e compagno un romantico post su Instagram.

I due, infatti, oltre che nei rispettivi ruoli di Peter Parker e MJ, come sappiamo fanno coppia anche nella vita. Il post di Zendaya, visibile anche in calce alla notizia, mostra due foto di Tom Holland: nella prima lo vediamo sul set di uno dei film di Spider-Man, avvolto nelle imbracature, nella seconda da bambino, con un costume da Uomo Ragno.

"Il mio Spider-Man" scrive nella didascalia l'attrice, vista anche in Malcolm & Marie e nel recente Dune di Denis Villeneuve. "Sono così orgogliosa di te, certe cose non cambiano mai ed è una cosa buona."

A proposito del personaggio di Zendaya, Spider-Man: No Way Home ha rivelato un nuovo dettaglio su MJ. Di una love story dell'attrice con Tom Holland si è cominciato a parlare già nel 2017, ma è solo da poco che i due, entrambi venticinquenni, sono usciti allo scoperto.

Avete già visto Spider-Man: No Way Home? Vi è sembrato all'altezza delle vostre aspettative? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.