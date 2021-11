Spider-Man: No Way Home, un nuovo teaser sfata subito questa teoria dei fan

Il nuovo trailer di Spiderman No Way Home è finalmente arrivato, generando ancora più domande di prima, senza però rispondere alle precedenti (continuiamo tutti a chiederci "Dove sono Andrew Garfield e Tobey Maguire?"). Tuttavia, un nuovo teaser potrebbe aver aggiunto un pezzo al puzzle, sfatando anche una teoria.

Nelle ultime ore i fan di tutto il mondo hanno analizzato fin nei minimi dettagli l'attesissimo trailer di Spider-Man: No Way Home alla ricerca di possibili indizi su ciò che non ci è stato mostrato, dato che ancora una volta i Marvel Studios si sono rifiutati di scoprire le carte e confermare o smentire se i precedenti interpreti dell'Uomo Ragno saranno nel film.

Per questo la scena con Doctor Strange e Peter Parker in strada, una versione estesa di quella che avevamo visto anche nel primo trailer, è stata esaminata con particolare attenzione, nel tentativo di dimostrare che quella potesse essere un indizio sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield nella pellicola.

Tuttavia, quella che dovrebbe una versione alternativa del trailer di Spiderman condivisa da FandomWire proverebbe che non sono gli Spider-Man precedenti ad afferrare il Peter Parker di Tom Holland con la loro ragnatela attraverso i portali, ma lui stesso.

Sembrerebbe dunque che, almeno per quel che concerne questo "mistero" in particolare, una risposta sia stata data.

Ma manca ancora un mese al 15 dicembre, ovvero all'arrivo di Spider-Man: No Way Home al cinema, quindi chi può dire nel frattempo quali teorie verranno fuori, e quali saranno confermate o smentite dal film.