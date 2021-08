Spider-Man: No Way Home: la tazza di Doctor Strange esiste e potete acquistarla online!

I vecchi film di Spider-Man non sono le uniche cose che stanno andando a ruba su internet in queste ore, dato che i fan di Spider-Man: No Way Home stanno facendo a gara per accaparrarsi la tazza usata da Doctor Strange.

Nelle scorse ore infatti i fan hanno scoperto che la tazza usata da Doctor Strange nel trailer di Spider-Man: No Way Home non è un oggetto di scena creato per il film, ma che può essere effettivamente acquistata su internet: immediatamente l'oggetto, che riproduce l'immagine di una volpe stilizzata e la scritta "Oh For ___ Sake", è diventato virale sui social tra i fan di Spider-Man. L'articolo può essere acquistato su Amazon al prezzo di $11,92 al momento della pubblicazione di questo articolo, potete trovare il link in basso cliccando sulla sezione della fonte.

Le variazioni sul motivo "For Fox Sake" abbondano, con diversi caratteri e diverse disegni della volpe, e la simpatica stampa è disponibile anche su una varietà di altri oggetti oltre che alle tazze. Nonostante tutte queste opzioni, tuttavia, è molto probabile che i fan dell'MCU vorranno emulare la scelta degli utensili da cucina dello Stregone Supremo, come in effetti sta succedendo in queste ore.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà nei cinema il 17 dicembre. Nel frattempo, a proposito del personaggio di Benedict Cumberbatch, continuano le teorie su Doctor Strange in Spider-Man 3.