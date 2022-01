Spider-Man: No Way Home, tagliato un personaggio fondamentale di Doctor Strange 2

Mille alternative, infiniti portali verso altrettanti universi possibili. Su questo si basa Spider-Man: No Way Home e su questo si è basata, a quanto pare, anche la sua gestazione, che ha deciso di tagliare ciò che scopriremo, ormai, solo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Un personaggio che avrebbe cambiato tutto: ecco chi.

Che i due nuovi Endgame della Fase 4 dell’MCU fossero strettamente collegati ci era chiaro fin dai trailer, reso poi palese dai post crediti di Spider Man No Way Home. E cioè che tutto l’impianto che la Marvel sta preparando si basa, come abbiamo visto nel terzo film dedicato all’Uomo Ragno, sulla cataclismica apertura del Multiverso da parte del Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch. Per permettergli di richiuderlo nel finale del film, Peter aveva preso una decisione estrema le cui conseguenze saranno mostrate nelle prossime pellicole a lui dedicate.

Ma prima che questo avvenga, sembra che sarà innanzitutto il Doctor Strange a dover fare i conti con un Multiverso che sembra tutt’altro che chiuso, nel primo trailer reso pubblico per il trionfale ritorno di Sam Raimi alla regia di un cinecomic targato Marvel. In un certo senso quindi, le cose sono consequenziali: gli eventi di Spider-Man 3 saranno reintrodotti in Doctor Strange 2. Tuttavia, sembra che nei piani originali degli sceneggiatori l’obiettivo fosse, piuttosto, invertito, con un personaggio del film in arrivo che avrebbe fatto la sua comparsa già in quello attualmente nelle sale. Stiamo parlando di qualcuno che si dimostrerà forse anche più potente delle gemme in Doctor Strange 2.

Quel personaggio è America Chavez, vista nel trailer del secondo capitolo del Doctor Strange in veste di sua alleata. Cresciuta nel Parallelo Utopico, una realtà fuori dal tempo e alla presenza dell'essere conosciuto come il Demiurgo, è scappata dal suo universo viaggiando attraverso diverse realtà, adottando il costume di Miss America e servendo come un supereroe. Insieme a una forza, resistenza e velocità sovrumane, i suoi poteri includono la capacità di aprire varchi nella realtà che le permettono di viaggiare attraverso il Multiverso. Cosa che tornerà molto utile allo stregone di Cumberbatch. Tuttavia, la sua utilità sarebbe stata anticipata già nell’ultimo Spider-Man, o almeno così volevano in origine gli sceneggiatori.

Sono state infatti rese pubbliche alcune concept art – che trovate in calce all’articolo – che mostrano il ruolo ricoperto da Miss America nel film di Jon Watts. Dopo il furto dell’anello magico di Strange, è Ned, l’amico di sempre di Peter, ad aprire involontariamente i portali che riuniscono tutte le incarnazioni dei vecchi Peter nel salotto di casa sua, in una scena a tratti esilarante e sicuramente di grande impatto. Tuttavia, nelle intenzioni originali c’era proprio quella di far aprire i varchi ad America Chavez grazie ai suoi poteri, per poi farla combattere addirittura durante la battaglia intorno alla Statua della Libertà. Insomma, si è sfiorato qualcosa di incredibile. Voi cosa avreste preferito? Ditecelo nei commenti!