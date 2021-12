Spider-Man: No Way Home: tagliata la scena di Harry Holland? Parla Tom

Mentre il mondo intero si domanda quanta incasserà Spider-Man: No Way Home, Tom Holland sembra aver rivelato alcuni particolari del nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno, suggerendo che la scena a cui ha preso parte suo fratello sia stata eliminata dalla versione finale della pellicola.

Harry Holland è stato avvistato più volte sul set di Spider-Man: No Way Home ma a quanto pare, noi non lo vedremo in azione stando a quanto riferito dall'interprete di Peter Parker.

Intervenuto al The Graham Norton Show, Tom Holland ha detto: "Abbiamo scelto Harry e lui è venuto sul set. Vado dal coordinatore degli stunt e dico, 'Per favore, qualunque cosa tu faccia con lui, fa in modo che sia sottosopra.' Stiamo girando la scena. Harry è a testa in giù che oscilla avanti e indietro. Che Dio lo benedica, ha fatto davvero un buon lavoro", ha ricordato il protagonista di Spider-Man: No Way Home con una risatina. "E con il passare della giornata ha queste linee sulla fronte che si fanno sempre più evidente e sembra che gli occhi stiano per uscirgli fuori dalle orbite".

Tom Holland ha sottolineato quanto sia stata buona la performance di suo fratello ma poi, un po' a sorpresa ha aggiunto: "Gli ho detto tornando verso casa che ero davvero molto orgoglioso di lui ma la cosa divertente è che la sua scena è stata tagliata. Quando abbiamo visto la proiezione del film l'altro giorno, di lui non c'era alcuna traccia".

Il nostro Spider-Man di quartiere starà dicendo la verità? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.