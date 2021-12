Spider-Man: No Way Home, tagliata la scena di un'attrice di Avengers Endgame: ecco chi!

Non tutte le sorprese su Spider-Man: No Way Home sono finite, nemmeno per chi ha già visionato la pellicola al cinema ed è quindi a conoscenza degli eventi della pellicola diretta da Jon Watts. A quanto pare, infatti, c'è ancora molto altro da scoprire e nelle ultime ore si è appreso che un'attrice di Avengers: Endgame è stata tagliata dal film.

Secondo quanto rivelato dalla stessa Lexi Rabe sul suo profilo Instagram, anche Morgan Stark sarebbe dovuta comparire in Spider-Man: No Way Home, ma la sua scena è stata tagliata dal montaggio finale del film. Ricordiamo che Morgan Stark è la figlia di Tony Stark e Pepper Potts che compare per la prima volta in Avengers: Endgame, quando cinque anni dopo Iron Man mette su famiglia in seguito alla sconfitta subita contro Thanos. La piccola appare nel corso di tutta la pellicola e nel finale quando va in scena il lungo funerale a Tony Stark.

Tra l'altro non è la prima volta che il personaggio di Morgan Stark viene tagliato da una pellicola Marvel: era successo alla versione adolescente del personaggio interpretata da Katherine Langford; questa appariva nel momento in cui Tony Stark eseguiva lo schiocco che spazzava definitivamente via Thanos dall'universo. La scena fu tagliata per lo scarso risultato ottenuto ai test screening e perché in definitiva causava problemi di ritmo a una pellicola che già superava le tre ore di durata.

Nel frattempo, SpiderMan No Way Home supera Star Wars diventando il terzo maggior esordio nella storia del cinema. Gran parte di questo successo commerciale istantaneo si deve anche al desiderio dei fan di non spoilerarsi comparse e scene post credit di SpiderMan No Way Home, che preannunciano in qualche modo le conseguenze del Multiverso nel MCU. Ma questo successo non è solo commerciale: i punteggi di Rotten Tomatoes sono al 94% per i critici e al 99% per il pubblico, con un A+ su CinemaScore e un 91% di voti consigliati su Postrak.