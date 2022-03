Spider-Man: No Way Home: vi sveliamo in esclusiva un extra inedito con i tre Spider-Man!

Spiderman No Way Home sta per arrivare su Sky e in home-video, ma per ingannare l'attesa oggi possiamo mostrarvi in esclusiva un extra inedita con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, i tre Peter Parker del Multiverso.

Come al solito potete riprodurre il filmato esclusivo facendo partire il video che trovate nel player all'interno dell'articolo, oppure visitando il nostro canale YouTube Everyeye Plus.

Spider-Man: No Way Home, fenomeno cinematografico da quasi due miliardi di dollari, è finalmente disponibile sulle piattaforme digitali. Dopo l’incasso record nelle sale cinematografiche italiane e in tutto il mondo a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, quando è diventato il sesto maggior incasso nella storia del cinema dietro solo ad Avengers: Infinity War, Star Wars: Il risveglio della forza, Titanic, Avengers: Endgame e Avatar, il film del MCU si prepara a rompere ogni record anche in home video, ed è già il film più visto sulle piattaforme digitali (Chili, Rakuten TV, Amazon Prime Video Store, Tim Vision, Google Play e YouTube), dove è possibile trovare anche anteprime e contenuti extra gratuiti che porteranno lo spettatore nel Multiverso insieme a Peter Parker e Dottor Strange.

Il film è già disponibile per l’acquisito su tutte le piattaforme digitali, Chili, Rakuten TV, Amazon Prime Video Store, Tim Vision, Google Play e YouTube. L edizione home video di Spiderman No Way Home nei formati dvd, bluray e 4K UHD è invece prevista per il lancio a partire dal 12 aprile.