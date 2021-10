Spider-Man: No Way Home, svelato il possibile minutaggio finale del film?

Spider-Man: No Way Home è uno dei film più attesi del 2021, come dimostrano il suo primo trailer che ha fatto registrare numeri record e le continue speculazioni che girano sul film sui social media. Quello che ci attende è difficile da decifrare, ma almeno adesso abbiamo un'idea della possibile durata della pellicola.

Diretto da Jon Watts, l'imminente trequel vedrà il ritorno di Peter Parker di Tom Holland insieme ai pilastri del franchise Jacob Batalon, Zendaya, Marisa Tomei e Jon Favreau. È confermato che la pellicola mostrerà le conseguenze di Spider-Man: Far From Home, esplorando le ramificazioni dell'identità di Peter rivelata al mondo.



Il film non solo deve riprendere da dove si è interrotto il cliffhanger di Far From Home, ma abbiamo Doctor Strange che fa precipitare il multiverso nel caos con l'aiuto di Peter Parker, l’accaduto porta scompiglio in tutta New York City e nelle loro vite come potete vedere nel trailer di Spider Man No Way Home.



L'insider Daniel Richtman ha riferito che Spider-Man: No Way Home dovrebbe durare circa due ore e trenta minuti, sebbene non sia stato confermato ufficialmente da Sony o Marvel. Questa informazione chiaramente va presa con le pinze, molti pensano che questa presunta runtime abbia senso, soprattutto considerando il vasto numero di personaggi che il trequel potrebbe presentare nella sua storia a partire da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Dato che questa durata potrebbe ancora essere soggetta a modifiche, No Way Home è destinato a diventare il film di Spider-Man più lungo di sempre il che ha senso dato che sembra essere una celebrazione di tutto ciò che riguarda il personaggio.



Così com'è, No Way Home dura un minuto in più di Avengers: Infinity War (2 ore e 29 minuti), il trequel guidato da Tom Holland diventerebbe il terzo film più lungo dei Marvel Studios se la stima della durata di due ore e mezza si rivelasse vera, dopo le 3 ore e 1 minuto di Avengers: Endgame e le 2 ore e 36 minuti de Gli Eterni.



Non ci resta che attendere conferme, nel frattempo date un'occhiata al poster fanmade di Spider Man No Way Home revisionato come se fosse la copertina di un fumetto!