Spider-Man: No Way Home, svelato il minutaggio ufficiale del film?

La recente uscita del primo trailer di Spider-Man: No Way Home non ha fatto che alimentare le già altissime aspettative dei fan per uno dei film più attesi dell'anno, e ora è emersa in rete la possibile durata della nuova avventura dell'arrampicamuri Marvel.

L'indiscrezione proviene da Cineworld, una catena di cinema con sede in Regno Unito che ha incluso nella propria sezione dedicata al film una dicitura dedicata al minutaggio, che a quanto pare si attesterebbe sui 150 minuti, 2 ore e mezzo.

Ovviamente è possibile che si tratti di un cosiddetto "placeholder" indicativo in attesa che Sony Pictures comunichi la durata ufficiale, come suggerisce anche la precisione del minutaggio, tuttavia restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.

Diretto nuovamente da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home vedrà Peter Parker alle prese con le conseguenze della rivelazione della sua identità segreta da parte di J. Jonah Jameson. Il ragnetto chiederà dunque aiuto a niente di meno che Doctor Strange, il cui incantesimo causerà uno stravolgimento del Multiverso che porterà nel MCU alcuni vecchi nemici dell'Uomo Ragno, tra cui l'indimenticabile Doc Ock di Alfred Molina.

A meno di ulteriori rinvii a sorpresa, il film debutterà nelle sale di tutto il mondo a Natale 2021.