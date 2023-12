Spider-Man: No Way Home, svelato il cameo cancellato di un membro dei Sinistri Sei

Kraven avrebbe potuto essere il villain di Spider-man: No way home, mentre sembra essere confermato il cameo di un membro dei sinistri sei nei piani iniziali per il film, solo successivamente cancellato.

Josh Nizzi, concept artist di Spider-Man: No way home, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui mostra l’incontro tra l’Uomo Ragno e l’avvoltoio, interpretato precedentemente da Michael Keaton, intenti molto probabilmente a collaborare per sconfiggere i villain provenienti dagli altri universi. La caption del post recita: “Ecco una mia prima idea di team-up che non è mai stata realizzata in No Way Home. Spero davvero che l'Avvoltoio ritorni un giorno, sono molto felice di aver potuto lavorare a quel disegno insieme a Phil (Saunders) e Ryan (Meinerding)”.

Dunque, tra le possibilità iniziali c’era quella di poter vedere Spider-man e l’avvoltoio insieme in combattimento, e chissà che questo concept non possa essere ripreso per i capitoli futuri dell’Uomo Ragno targato Marvel. Ma questa non è l’unica idea scartata, difatti un’altra ipotesi iniziale teorizzava che lo Spider-man di Tom Holland visitasse, seppur brevemente, gli universi degli altri due Spiderman (Tobey Maguire e Andrew Garfield).

Alla fine, il prodotto definitivo ha soddisfatto sia critica che pubblico all’epoca dell’uscita su grande schermo. Ma adesso sembra che alcuni fan del supereroe abbiano rivalutato Spider-Man: No way home in negativo.