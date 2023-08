Spider-Man: No Way Home, svelata una scena alternativa con Tobey Maguire e Andrew Garfield

A due anni dalla sua data d'uscita, il fenomeno mondiale Spider-Man: No Way Home continua a far parlare di sé grazie alla pubblicazione del nuovo libro The Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie, recentemente arrivato sugli scaffali di tutto il mondo.

Dopo aver spulciato le nuove dichiarazioni di Tobey Maguire sulla reunion con Willem Dafoe e Alfred Molina, infatti, torniamo tra le pagine del volume per scoprire una scena eliminata da Spider-Man: No Way Home con le Varianti di Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield: come potete vedere nelle immagini disponibili in calce all'articolo, infatti, a quanto pare in un primo momento era stato immaginato un modo diverso di introdurre i due supereroi alternativi nel MCU rispetto a quello visto poi nel film finito e che tutti i fan già conoscono.

Nella sequenza alternativa, sarebbe stato Doctor Strange a portare gli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield dal Peter Parker di Tom Holland, quando il protagonista si rifugia sul tetto della sua scuola per provare ad assorbire il tragico colpo della morte di zia May. Nella versione finale del film, i Peter alternativi vengono condotti dal Peter del MCU da MJ e Ned, ma in questa scena alternativa è Doctor Strange ad assumersi questo compito, per poi rimanere in disparte mentre le tre versioni di Peter Parker si confrontano suoi loro traumi e i loro dolori.

Quale delle due versioni della scena preferite? Ditecelo nei commenti. Per altre curiosità sul film, scoprite quanto ha guadagnato Andrew Garfield con Spider-Man: No Way Home.