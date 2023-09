Spider-Man: No Way Home, svelata la scena alternativa della morte di zia May

Una delle scene più importanti e caratteristiche di Spider-Man: No Way Home è stata quella della morte di zia May. Il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe deve infatti fare i conti con la morte dell’amata zia in seguito a un attacco di Goblin. La scena però, si sarebbe dovuta svolgere in modo diverso da come è stata realizzata.

Dopo avervi mostrato un bellissimo look alternativo per l’Electro di Spider-Man: No Way Home, torniamo a parlare di quello che sarebbe potuto essere diverso nel film di Jon Watts, condividendo il concept della scena della morte di zia May per come era stata inizialmente immaginata.

Una delle scene più commoventi del film, la morte di zia May, era stata infatti pensata in un’ambientazione diversa rispetto a quella che abbiamo poi potuto vedere nelle sale.

L’artista Phil Saunders, che ha lavorato al film ha postato sulla sua pagina Instagram, un pezzo disegnato per il film con Tom Holland che mostra il protagonista in lacrime e che tiene la mano del personaggio di Marisa Tomei mentre sta per morire. La scena è però rappresentata all’interno di un’ambulanza.



Il post di Saunders recita: “Spider-Man: No Way Home ha uno dei momenti più toccanti del Marvel Cinematic Universe, la morte dell’amata zia May di Peter Parker. In una versione precedente della sceneggiatura, questo momento si svolgeva in un’ambulanza che correva verso l’ospedale più vicino. Mi piace sempre catturare l’emozione di una scena nei miei keyframe, quindi questa è stata una ripresa meravigliosa su cui lavorare”.

A quanto pare, la decisione di cambiare la scena si deve alle restrizioni relative al COVID.

Vi lasciamo al bellissimo e dettagliato concept e a un’analisi dei principali buchi di trama di Spider-Man: No Way HomeL.