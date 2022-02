Spider-Man: No Way Home, svelata la prima piattaforma che lo avrà in streaming esclusivo!

A poche ore dalla conferma dei contenuti speciali del bluray di Spiderman No Way Home, che conterrà scene inedite con Tobey Maguire, Andrew Garfield e Charlie Cox, dagli Stati Uniti sono arrivate anche le prime informazioni sulla distribuzione in streaming del nuovo film MCU.

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, infatti, Spider-Man: No Way Home sarà disponibile per lo streaming su Starz in un arco generico descritto come "i prossimi sei mesi": Starz aveva già stretto un accordo con Sony, che prevedeva le grandi uscite dello studio comprese tra il 2005 e il 2021 arrivare sulla piattaforma di streaming lungo una corsia preferenziale, e No Way Home sarà l'ultimo film importante a trovare la sua prima casa di streaming sul servizio. Sfortunatamente per i fan di Peter Parker sparsi in giro per il mondo, questi piani streaming per Spider-Man: No Way Home riguardano esclusivamente gli Stati Uniti, dunque per quanto riguarda il mercato italiano dovremo attendere nuovi aggiornamenti.

Ricordiamo comunque che, in base ai nuovi accordi, dal 2022 in poi è previsto che i film Sony debuttino su Netflix per un periodo d'esclusività di 18 mesi: tra i primi titoli a godere del nuovo contratto ci saranno Uncharted e Morbius, che arriveranno sulla piattaforma dopo il ritiro dalle sale cinematografiche. Al momento nessuna informazione sulla data d'uscita in home-video fisico o digital per Spider-Man: No Way Home, anche se con molta probabilità precederà quella in streaming. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti del caso.

Nel frattempo i fan si domandano: ci saranno nuovi crossover di Spiderman con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield nel futuro della Sony grazie allo stratosferico successo di No Way Home?