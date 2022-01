Spider-Man: No Way Home, svelata l'entrata in scena originale dei vecchi Peter

Siamo a quindici giorni esatti dall'uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home e molti spettatori, nel frattempo, hanno avuto occasione di saltare sulle poltrone di fronte a quello che rimarrà come uno dei momenti storici dell'MCU. Ma nei piani degli sceneggiatori, la scena si sarebbe dovuta svolgere in modo completamente diverso.

Aveva frantumato il botteghino Spider Man No Way Home già nel primo weekend di distribuzione e sta continuando a farlo, senza accennare ad alcuna flessione, nel corso delle settimane, superando il miliardo di dollari, scalando la classifica dei maggiori incassi nella storia del cinema e diventando soprattutto il più grande incasso di sempre per Sony Pictures. Viste tutte le teorie e le previsioni fatte dalla community nel corso dell’ultimo anno, che hanno reso il film di Jon Watts uno dei più attesi di memoria recente, un successo di questa portata era ovviamente prevedibile nonostante le chiusure dell’era pandemica.

Ma la rapidità con cui questo successo si sta realizzando è ovviamente dovuta dalla paura di spoiler da parte di altri spettatori, soprattutto perché con i volti riportati nell’MCU da tutte le precedenti saghe sull’Uomo Ragno, questo terzo standalone dedicatogli nel Marvel Cinematic Universe sarebbe facilmente diventato un evento senza precedenti. Infinite le rivelazioni fatte nel corso del film, come il segreto di MJ in Spider Man No Way Home.

Ma cosa più importante, col passare dei giorni è diventato chiaro quanto il fandom vociferava e sosteneva da tempo: e cioè che i villain delle saghe con Tobey Maguire e Andrew Garfield non sarebbero stati gli unici a tornare. Green Goblin, Doc Ock, Sandman, Electro e Lizard: sarebbe stato impossibile, per il Peter di Tom Holland, combatterli tutti senza alcun aiuto.

Ora che la presenza degli altri Peter è stata discussa anche in interviste ufficiali, gli sceneggiatori del film (Erik Sommers e Chris McKenna) hanno raccontato a Variety di come immaginassero un entrata in scena di Garfield e Maguire completamente diversa. Nel montaggio finale, li vediamo riuniti da Ned grazie ai portali creati con l’anello del Doctor Strange, protagonisti di una divertente scenetta prima di incontrare Holland. Prima dell’incontro a tre insomma, c’è stato l’incontro a due: fortemente nostalgico ma anche smaccatamente ironico.

Una scena molto più leggera, semplice e nello stile della comicità Marvel, rispetto a quanto pensato in origine dagli sceneggiatori, che volevano introdurli attraverso un vero e proprio “deus ex machina”, un personaggio senza nome che li avrebbe annunciati: “Sarebbero stati introdotti da un personaggio Marvel che avrebbe detto: ‘Ecco le grazie salvifiche, ti aiuteranno ad affrontare tutto questo’”. Questa strada ovviamente non è stata percorsa, abbandonata in favore dell’idea che abbiamo poi visto realizzata. La scrittura della scena, raccontano i due, è combaciata con uno dei periodi più bui dell’epidemia e quindi della produzione: “un raggio di luce nell’oscurità”, com’è poi anche nel film. Voi quale opzione avreste preferito? Ditecelo nei commenti!