Spider-Man: No Way Home, svelata la durata definitiva del nuovo film Marvel?

Ormai ci siamo: la prossima settimana, per la precisione il 3 dicembre, una prima selezione di membri della stampa hollywoodiana assisterà per la prima volta ad una proiezione in anteprima di Spider-Man: No Way Home, e in base agli inviti ricevuti sarebbe emersa la durata definitiva del film.

Nuovi rapporti da Hollywood suggeriscono infatti che Spider-Man: No Way Home durerà 2 ore e 28 minuti, il quarto tempo di esecuzione più lungo del Marvel Cinematic Universe: se la durata dovesse essere confermata dopo le proiezioni stampa, infatti, gli unici tre film MCU che potranno vantare una durata maggiore di No Way Home saranno Avengers: Endgame (3 ore e 2 minuti), Eternals (2 ore e 37 minuti) e Avengers: Infinity War (2 ore e 29 minuti).

Il confronto ha senso, considerato che i titoli citati sono tutti titoli che includono un gran numero di personaggi, e come sappiamo nel film non troveranno spazio soltanto il Peter Parker di Tom Holland e il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, come visto anche nel nuovo spot di Spiderman No Way Home. Non a caso, del resto, il regista Jon Watts ha definito il terzo film di Spider-Man come il suo "Spider-Man: Endgame".

Ricordiamo che in Italia il nuovo film della saga MCU arriverà il 15 dicembre, con due giorni in anticipo rispetto all'uscita statunitense. Per altri approfondimenti, scoprite il nuovo indizio social che ci ha spinto a credere che Francesco Pannofino ha doppiato Goblin in No Way Home.