Spider-Man: No Way Home, svelata la data d'uscita del trailer! Promesse grandi sorprese

Finalmente è stata svelata la data d'uscita del nuovo trailer di Spiderman No Way Home, probabilmente l'evento promozionale più atteso dell'anno dai fan del Marvel Cinematic Universe e non.

Come potete vedere in calce all'articolo, è stato annunciato ufficialmente che il trailer di Spider-Man: No Way Home sarà pubblicato martedì 16 novembre, quando sarà presentato in grande stile durante un fan-event che si terrà a Los Angeles: la locandina dell'evento, disponibile come sempre in calce all'articolo, è stata mostrata su Twitter da Brandon Davis, insider e uomo di punta dei colleghi di ComicBook; come potete vedere anche voi, il manifesto promette 'grosse sorprese', facendo probabilmente riferimento alla presenza di alcuni membri del cast.

I sensi di ragno dei fan più attenti hanno iniziato a squillare nel pomeriggio di oggi, quando la maggior parte degli insider di Hollywood ha iniziato a pubblicare emoticon a forma di ragno e occhi spalancati su Twitter, segnali inconfondibili per avvertire dell'arrivo di importanti novità su Spider-Man. Detto fatto, con l'annuncio della data d'uscita del nuovo trailer che sicuramente farà contenti i fan di tutto il mondo.

Quali sono le vostre aspettative per il filmato?