Spider-Man: No Way Home ha finalmente superato Avatar al box-office!

Il sorpasso era nell'aria già da qualche settimana ma si è concretizzato solamente nelle ultime ore: Spider-Man: No Way Home ha battuto gli incassi di Avatar al box-office per quanto riguarda il mercato casalingo, ovvero negli Stati Uniti. Per quel che riguarda invece gli incassi complessivi, il dominio di Avatar non è mai stato in discussione.

L'obiettivo per il film di Jon Watts era quello di superare la cifra di 760 milioni di dollari al box-office statunitense, con Spider-Man: No Way Home che è diventato il terzo film con il maggior incasso negli Stati Uniti superando quindi la pellicola fantascientifica di James Cameron. Rimangono inarrivabili le prime due posizioni occupate rispettivamente da Star Wars: Il Risveglio della Forza (936 milioni) e Avengers: Endgame (858 milioni). Il sorpasso è avvenuto nelle ultime ore, con le statistiche ufficiale che devono ancora essere aggiornate.

In realtà, questo sorpasso sarebbe potuto avvenire prima poiché Avatar ha racimolato una decina di milioni dalle re-distribuzioni avvenute nel corso degli anni successivi, mentre alla prima distribuzione il totale era stato di circa 750 milioni.

Nelle ultime settimane è apparsa in streaming la prima intervista ai 3 SpiderMan cinematografici nella quale i vari attori hanno raccontato il loro approccio al film, con Tobey Maguire che ha aperto a un suo nuovo ritorno nei panni di SpiderMan: "Con Spider-Man ci sono anche questioni personali in gioco, inutile negarlo. Non so come dirlo, ma non voglio dire di aver chiuso il capitolo, preferisco parlare di rivisitare e chiudere delle questioni in sospeso mantenendo sempre uno spirito creativo e appassionato".

Ricordiamo che secondo alcune indiscrezioni Tobey Maguire tornerà in Doctor Strange 2, nuovo film Marvel diretto (non a caso) da Sam Raimi. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Il sequel uscirà il 4 maggio 2022 e su queste pagine potete recuperare il nuovo trailer di Doctor Strange 2.