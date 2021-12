Spider-Man: No Way Home supera Fast & Furious 9: è già oltre i 750 milioni di dollari!

Spiderman No Way Home è finito nella top 10 di IMDb, ma nel frattempo continua a dominare il box office mondiale volando oltre i $750 milioni di dollari incassati nel giro di pochi giorni.

In queste ore, infatti, Spider-Man: No Way Home ha superato Fast & Furious 9 arrivando ad un incasso totale di $751,3 milioni, con la bellezza di $422,6 milioni di dollari incassati in 68 mercati esteri. Attualmente il film MCU è il sesto miglior incasso dell'anno a livello globale, il terzo migliore di Hollywood ed è diventato anche il terzo film dell'era pandemica a superare $700 milioni di dollari. La novità? E' riuscito a fare tutto questo in una sola settimana di programmazione.

No Way Home debutterà in Thailandia debutta domani e in Giappone il 7 gennaio. L'incasso internazionale di martedì è stato di $38,6 milioni, un leggero calo rispetto ai $41,2 milioni di dollari incassati lunedì. Nel Regno Unito il film con Tom Holland va fortissimo, avendo superato la soglia dei $50 milioni di dollari, e nel resto del mondo seguono: Messico ($41,4 milioni), Corea ($27,1 milioni), Francia ($26,2 milioni), Brasile ($24,4 milioni), Australia ($24 milioni), India ($21,8 milioni) , Russia ($20,3 milioni di dollari), Italia ($14,9 milioni di dollari) e Germania ($13,8 milioni di dollari).

Ricordiamo che Spiderman No Way Home ha segnato il secondo miglior debutto di sempre a livello domestico, avendo superato prima Star Wars: Il risveglio della Forza e qualche ora dopo anche Avengers: Infinity War.