Spider-Man No Way Home supera Black Panther, è il quarto film di sempre al box office USA!

Spider-Man: No Way Home ha fatto la storia ... di nuovo: in queste ore, infatti, il cinecomic Sony co-prodotto coi Marvel Studios ha superato gli incassi di Black Panther al botteghino domestico, diventato il quarto miglior incasso di sempre negli USA.

Grazie al week-end festivo del Martin Luther King Day, il cinecomic con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ha superato il tetto dei $702,6 milioni di dollari, lasciandosi dietro il record di Black Panther ($ 700,4 milioni): ora è quarto nella classifica all-time per il mercato nord-americano, dietro agli irraggiungibili Avatar ($760,5 milioni), Avengers: Endgame ($858,4 milioni) e Star Wars: Il risveglio della forza ($936,7 milioni).

Tuttavia va sempre tenuta in considerazione l'attuale stato del box office globale, vessato dalla pandemia, dettaglio non da poco che rende le prestazioni di Spider-Man: No Way Home forse ancor più sorprendenti dei tre blockbuster che occupano il podio. Segnaliamo anche la classifica del box internazionale: qui il nuovo film di Spider-Man si trova all'ottavo posto, con un incasso globale di $1,63 miliardi di dollari.

Qui sotto invece trovate la classifica all-time del mercato USA, ridisegnata coi nuovi numeri di Spider-Man: No Way Home.

Star Wars: Il Risveglio della Forza: 936,7 milioni di dollari Avengers: Endgame: $ 858,5 milioni di dollari Avatar: 760,5 milioni di dollari Spider-Man: No Way Home - $ 702,7 milioni di dollari Black Panther: 700,4 milioni di dollari Avengers: Infinity War: $ 678,8 milioni di dollari Titanic: 659,4 milioni di dollari Jurassic World: 652,4 milioni di dollari The Avengers: 623,4 milioni di dollari Star Wars: Gli ultimi Jedi: 620,2 milioni di dollari

Nel frattempo, Tom Holland ha anticipato altri sequel di Spiderman, una mossa che pare inevitabile dopo il clamoroso successo di No Way Home.