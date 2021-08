Spider-Man: No Way Home, è successo: il trailer leak online, quello ufficiale è in uscita?

Ieri vi abbiamo riportato che il trailer di Spider-Man: No Way Home è finalmente imminente, ma anche sottolineato come il pericolo di una versione leak fosse più concreto: nella notte il peggio si è verificato, e il filmato tanto atteso dai fan dell'Uomo Ragno è comparso online.

Sony Pictures e Disney sono intervenuti (quasi) immediatamente per eliminare il filmato pirata, e noi non condivideremo le immagini mostrate: ma vi avvisiamo che la pubblicazione del trailer ufficiale è ormai prossima, e che le due major potrebbero addirittura decidere di anticipare i tempi per evitare la diffusione del trailer leak. Il consiglio è quello di rimanere sintonizzati su Everyeye.it, perché il giorno che tutti i fan di Spider-Man stavano aspettando (pare) essere finalmente arrivato: ricordiamo infatti che Sony darà il via all'imminente evento CinemaCon con una presentazione di due ore di anteprime dei propri contenuti in uscita, ovviamente includendo il first look all'imminente Spider-Man: No Way Home.

Non parleremo dei contenuti del trailer leak in quanto non ancora rilasciato ufficialmente da Sony, tuttavia, sappiamo che il cast del film sarà composto, oltre a Tom Holland e Zendaya, anche da Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, nonché Jamie Foxx e Alfred Molina in quelli dei loro precedenti villain dei film di Spider-Man non MCU, ovvero Electro e Doctor Octopus. Altre eventuali aggiunte rumoreggiate ma ancora da confermare includono Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst e Willem Dafoe nei panni dei loro personaggi originali dei precedenti film di Spider-Man della Sony.

Spider-Man: No Way Home uscirà nei cinema il 17 dicembre.