Spider-Man: No Way Home è il maggior successo di sempre per la Sony Pictures!

Spiderman No Way Home ha superato il miliardo di dollari di incasso al botteghino globale, ma in queste ore il film sta continuando a stabilire nuovi record nel mercato nord-americano.

Il film del MCU ha ufficialmente superato i $500 milioni di dollari al botteghino statunitense, cifra che lo trasforma nel primo film nella storia della Sony Pictures a raggiungere questo traguardo. I numeri ufficiali non sono ancora stati rilasciati, ma la coproduzione Marvel Studios è rientrata nella Top 15 dei film di tutti i tempi a livello nazionale (nelle prossime ore supererà il remake live-action del 2017 de La Bella e la Bestia).

Inoltre, secondo le stime, No Way Home potrebbe diventare il film con maggior profitto di sempre per la Sony: gli analisti si aspettano un guadagno netto finale di $610 milioni, cifra che lo renderebbe il film più redditizio di tutti i tempi per la casa di produzione. Questa cifra, inoltre, supererebbe anche i profitti di Jumanji: Welcome to the Jungle ($305,7 milioni di utile netto), Avengers: Infinity War ($500 milioni), Star Wars: Gli ultimi Jedi ($417,5 milioni) e Star Wars: L'ascesa di Skywalker ($300 milioni di dollari).

Per quanto riguarda il MCU, infine, Spider-Man: No Way Home è al momento il quinto film di maggior successo della saga a livello nazionale: davanti ci sono solo The Avengers con $623,3 milioni, Avengers: Infinity War con $678,8 milioni, Black Panther con $700 milioni e ovviamente Avengers: Endgame con $858 milioni. È possibile che negli USA Spider-Man: No Way Home possa superare The Avengers, ma ci vorrà un piccolo miracolo ... non che questo film non ne abbia già compiuti.

