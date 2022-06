Spider-Man No Way Home stravince agli MTV Movie & TV Awards: è il miglior film!

Dopo il successo di Spider-Man No Way Home al box-office, il plauso di buona parte della critica e l'entusiasmo del pubblico (non solo Marvel), la pellicola di Jon Watts che ha visto e celebrato la reunion tra gli Spider-Man di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, si è aggiudicata due riconoscimenti agli ultimi MTV Movie & TV Awards.

Il terzo film di Tom Holland dedicato all'Uomo Ragno è valso al giovane attore un premio per la migliore interpretazione cinematografica agli MTV Awards celebrati nel corso della notte di domenica. Inoltre, Spider-Man: No Way Home è stato premiato come miglior film durante la cerimonia. Alcuni fan pensavano che No Way Home avrebbe ottenuto più di due vittorie, ma questi due premi sono stati più di quanto molti altri titoli siano riusciti a portare a casa.

Spider-Man: No Way Home era in lizza per un totale di sette premi durante la cerimonia di domenica sera. Oltre al premio principale, quello per il miglior film, Spider-Man era in lizza anche per la migliore interpretazione in un film, il miglior eroe, il miglior cattivo, il miglior bacio, il miglior combattimento e il miglior team.

Non deve sorprendere che No Way Home si sia scontrato con una grande concorrenza di supereroi nella maggior parte delle categorie. Nella categoria Miglior film sono stati nominati tre film tratti da fumetti, con The Batman e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli che si sono uniti appunto a Spider-Man: No Way Home. Anche Dune, Scream e The Adam Project hanno ottenuto la nomination nella categoria più importante.

Per quanto riguarda l'ambito del piccolo schermo, Euphoria ha vinto come miglior serie agli MTV Awards, con Zendaya trionfatrice della serata come miglior performance TV. In attesa di avere notizie su Spider-Man 4, ecco una fan art per SpiderMan e Daredevil!