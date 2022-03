Oscar 2022, Spider-Man battuto da Zack Snyder! Vincono Justice League e Army of the Dead

La più grande sorpresa degli Academy Awards 2022 finora è la sconfitta di Spider-Man: No Way Home al primo Oscar dei fan, una nuova statuetta onoraria voluta dall'Academy e inaugurata quest'anno che però è andata ad Army of the Dead di Zack Snyder.

Si tratta dei primi Oscar in assoluto assegnati in base ai voti del pubblico - votazione che si è tenuta a colpi di hashtag su Twitter - e che hanno in qualche modo rimpiazzato il controverso Oscar per il miglior film popolare proposto dall'Academy qualche anno fa e subito boicottato da più parti. E si, avete letto bene: i fan hanno parlato, e No Way Home è stato sconfitto da Army of the Dead, lo zombie-heist-movie scritto, prodotto e diretto da Zack Snyder per la distribuzione di Netflix.

Ma per il film MCU con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire oltre al danno c'è stata anche la beffa, perché Zack Snyder ha vinto anche il secondo nuovo Oscar onorario della serata, il cosiddetto 'Oscar Cheer Moment': si tratta di una nuova statuetta, sempre votata dal pubblico su Twitter, e a vincere questo premio è stata la versione director's cut di Justice League. Il film ha portato a casa il premio per 'la miglior scena', superando con la sua famosa sequenza di 'Flash che torna indietro nel tempo' proprio Spider-Man: No Way Home (il team up dei tre Peter Parker) e Avengers: Endgame (Avengers Uniti). Un risultato sorprendente, che di certo farà discutere.

E voi state vedendo la diretta della 94esima edizione degli Academy Awards? Se volete, potete seguire gli Oscar 2022 con Everyeye su Twitch.