Spider-Man: No Way Home, una star ha appena confermato il ritorno di Tobey Maguire?

Stanotte è finalmente arrivato dal CinemaCon il primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, e mentre i fan continuano a speculare sul ruolo di Doc Ock e gli altri villain (re)introdotti con il filmato, un attore del film potrebbe aver confermato inavvertitamente il tanto vociferato e atteso ritorno dell'Uomo Ragno di Tobey Maguire.

Durante un'intervista con The Illuminerdi, a J.B. Smoove (interprete dell'insegnate di Peter, il signore Dell) è stato chiesto quale Spider-Man fosse più entusiasta di vedere collaborare con l'arrampicamuri di Tom Holland, e l'attore ha risposto senza esitare: "Tobey Maguire naturalmente!".

Chiaramente non si tratta ancora di una conferma ufficiale, ma dopo che il trailer ha finalmente svelato il ritorno non solo di Alfred Molina nei panni di Doc Ock, ma anche quella del Green Goblin di Willem Dafoe, sembra ormai solo una questione di tempo prima di poter rivedere Maguire e Andrew Garfield in azione nei loro costumi da Uomo Ragno.

Diretto da Jon Watts, lo ricordiamo, Spider-Man: No Way Home vedrà nel cast anche Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Balaton e Marisa Tomei, per un'uscita prevista nelle sale italiane a Natale 2021.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di rivedere i vecchi nemici del ragnetto sul grande schermo. Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, vi lasciamo alle teorie confermate dal trailer di Spider-Man: No Way Home.