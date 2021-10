Spider-Man: No Way Home, spunta una nuova teoria: Doctor Octopus è collegato ad Iron Man?

In attesa del secondo trailer di Spider Man No Way Home i fan hanno analizzato tutte le immagini rilasciate fino ad ora e pensano di aver trovato una strana connessione tra Doctor Octopus e Iron Man.

Alcune foto di Spider Man No Way Home pubblicate da Empire Magazine mostrano meglio il personaggio di Alfred Molina, ma i suoi tentacoli sembrano un po' diversi dal solito, infatti sembra che siano rossi e gialli, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia.

Nella trilogia di Sam Raimi, erano color argento standard, mentre in Spider-Man: No Way Home sembrano vicini alla tecnologia che fu di Tony Stark. L'incantesimo di Doctor Strange potrebbe distorcere la realtà al punto che i tratti dell'iconico cattivo sono cambiati? Se questo è vero, anche gli altri villain saranno modificati? Per ora sono solo speculazioni, d’altronde Iron Man ha avuto un ruolo molto importante nella vita di Peter Parker.



Benedict Cumberbatch, in un’intervista ad Empire, ha rivelato che il suo Doctor Strange diventerà il nuovo mentore di Spider-Man: "C'è una sfumatura della relazione con Tony Stark... non è così intima all'inizio. È una strana dinamica che si trasforma in qualcosa di molto più genitoriale e poi cambia di nuovo".



In un'altra apparizione al podcast del Variety Awards Circuit, l'attore ha detto che questo film accenderà diversi dibattiti: "Sì, Spider-Man: No Way Home sarà molto, molto divertente. Ci sarà un grande dibattito al riguardo, ne sono sicuro, ma è un concetto audace e brillante. Ha una grande ambizione. Non l'ho visto, ma a detta di tutti penso che abbia raggiunto l'obiettivo. Inoltre, sono così entusiasta dell'opportunità complessiva di esplorare quelle idee. Quindi sì, sarò davvero interessato a vedere come verrà fuori. Ma sono abbastanza certo che sarà un successo."



Che cosa ne pensate di questo dettaglio di Doctor Octopus? Credete sia collegato ad Iron-Man in qualche modo o è solo una coincidenza? Fatecelo sapere nei commenti!