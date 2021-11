Spider-Man: No Way Home, nei nuovi spot sentiamo la voce di Electro

Il momento della verità si avvicina a grandi passi: Spider-Man: No Way Home farà il suo esordio nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 15 dicembre, ma fino ad allora resteranno un bel po' di domande a turbare i pensieri dei fan, così come non pare destinata ad andar via la voglia di scoprire nuovi dettagli di ciò che vedremo.

La curiosità riguarda ovviamente in buona parte i villain che faranno la loro comparsa nel film, gli stessi villain a cui i nuovi spot ufficiali ci permettono di dare uno sguardo ravvicinato: dopo averci svelato che Electro potrebbe usare la tecnologia Stark, infatti, le brevissime clip rilasciate in queste ore ci consentono finalmente anche di udire la voce del personaggio interpretato da Jamie Foxx.

Non solo Electro, naturalmente: negli spot in questione assistiamo per l'ennesima volta ad uno spezzone dello scontro tra Spider-Man e Doc Ock (anche qui evidentemente confuso dall'aspetto del Peter versione Marvel Cinematic Universe), ma diamo anche un'occhiata ad un Sandman quanto mai in cerca di riscatto dopo la delusione dello Spider-Man 3 di Sam Raimi.

Per saperne di più, ovviamente, non resta altro da fare che pazientare ancora qualche settimana: la speranza, ovviamente, è che l'attesa venga adeguatamente ripagata. Nei precedenti spot di Spider Man No Way Home, intanto, abbiamo ammirato delle scene inedite con Lizard ed Electro.