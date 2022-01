Spider-Man: No Way Home, vi spieghiamo tutti i buchi di trama del film con Tom Holland!

Forte del successo ottenuto al box-office di tutto il mondo, Spider-Man: No Way Home è anche uno dei film più apprezzati dalla critica ad essere uscito nel corso del 2021, ma la pellicola di Jon Watts non è certamente esente da alcuni difetti sostanziali in sede di scrittura. Come ogni film Marvel presenta alcuni buchi di trama, li avete notati?

Attraverso un video pubblicato sul nostro canale Everyeye Plus, che trovate qui sopra su questa pagina, proviamo ad analizzare tutti i "buchi di sceneggiatura" presenti in Spider-Man: No Way Home, dal fatto che Peter Parker non accenni alla sparizione di Nick Fury all'incantesimo effettuato da Doctor Strange con fin troppa leggerezza, che dovranno assolutamente trovare una spiegazione più che convincente nel prossimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il quale approderà nelle sale di tutto il mondo il 6 maggio prossimo.

In una recente intervista, Andrew Garfield ha spiegato invece come è stato convinto a tornare nei panni di SpiderMan per Spider-Man: No Way Home. "Andai nei loro uffici, e mi dissero semplicemente 'Ecco cosa vogliamo fare. Crediamo possa funzionare davvero. Non abbiamo ancora una sceneggiatura, ma non vogliamo che sia un'apparizione fugace. Non vogliamo che sia un semplice cameo. Vogliamo che la vostra presenza contribuisca al percorso del Peter di Tom e che aggiunga qualcosa anche ai vostri. E crediamo che ci sia qualcosa di davvero interessante nel vedere insieme questi tre lupi solitari che credono di essere i soli nell'universo ad aver vissuto un'esperienza come quella di Spider-Man".

Garfield ha quindi continuato: "E l'immagine che mi hanno presentato è stata il mio Peter che afferrava Zendaya, MJ, che stava precipitando nel vuoto. Quelle sono state le prime pagine che ho visto della sceneggiatura, e io ho pensato 'Non c'è modo che io non possa tornare per una cosa del genere' perché era così profonda".

