Spider-Man No Way Home, la spiegazione della prima scena post credit del film

E' finalmente arrivato al cinema Spider-Man: No Way Home, che ha conquistato un nuovo punteggio su Rotten Tomatoes per l'occasione. Il film con Tom Holland, come ogni pellicola della Marvel, presenta delle scene post-credits. Ma qual è il significato dietro alla prima scena post-credits che abbiamo visto?

Vi avvisiamo che quanto segue contiene spoiler, quindi se non avete ancora visto il film vi consigliamo di tornare indietro.

Per chi invece lo avesse visto, ricorderà certamente che nella scena in questione vediamo Eddie Brock che parla con un barista in Messico, ovviamente insieme a Venom. Nel momento in questione apprende di Iron Man, Hulk e Thanos, e tutta la loro vicenda. A quel punto Eddie decide di ritrovare Spidey, anche se Venom gli fa notare che sono ubriachi, e quindi sarebbe meglio fare un bagno. Ma non c'è tempo per prendere la decisione, perché i due vengono teletrasportati altrove, probabilmente dall'incantesimo lanciato da Strange per rimandare nei loro universi gli altri Spider-Man e i cattivi. Tutto ciò che Eddie lascia alle sue spalle è un piccolo frammento di Venom sul banco del barista. Ma cosa vuol dire tutto ciò?

Secondo molti questo vuol dire che il simbionte rintraccerà effettivamente Spider-Man. È possibile che questa versione di Venom abbia i ricordi di quello ucciso in Spider-Man 3. Se ricordate, infatti, il simbionte di quell'universo si è legato al Peter di Tobey Maguire, che lo menziona anche in No Way Home. Che sia ora per l'Eddie Brock di Tom Hardy il tempo di confrontarsi finalmente con Spider-Man? Lo scopriremo solo andando avanti, una cosa è certa: questo evento crea dei collegamenti importanti tra i due personaggi, anticipando l'ingresso di Venom ufficialmente nell'MCU.

Nell'attesa di sapere di più, vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film con Tom Holland nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home!