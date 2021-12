Spider-Man No Way Home, la spiegazione di QUEL colpo di scena su Ned

Da quel che abbiamo scoperto dal nuovo Spider-Man, No Way Home conferma le speculazioni su Ned. Si era infatti tanto parlato del futuro della spalla di Peter Parker, e adesso sembra che sia pronto ad assumere un ruolo importante nei prossimi film. Scoprite con noi di cosa si tratta.

Vi avvisiamo che quanto segue contiene spoiler, quindi se non avete ancora visto il film vi consigliamo di fermarvi qui.

Nel film Ned fa delle scoperte importanti su se stesso. Infatti in uno dei primi momenti in cui si relaziona con Doctor Strange, il giovane dice che nella sua famiglia c'è sempre stata la magia. Un'affermazione che non viene presa sul serio, ma che dopo invece assumerà un valore diverso. Come vediamo, infatti, Ned scopre di essere in grado di utilizzare l'anello di Strange, e dunque ciò che diceva in precedenza allo stregone non sarebbe un'assurdità. Ma non è finita qui, perché in uno dei momenti più caotici del film, il giovane rischia la vita, e chiama il mantello di Strange affinché lo salvi, e quest'ultimo risponde. Sicuramente qualcosa di cui tener conto.

In No Way Home c'è un momento, inoltre, particolarmente emblematico. Ned chiede infatti al Peter di Maguire se avesse anche lui un miglior amico, e Parker gli risponde di sì, o almeno fino a che non ha provato ad ucciderlo. Questa affermazione, ovviamente, fa andare in paranoia Ned.

Ma cosa possono indicare tutti questi elementi? Secondo molti che Ned potrebbe essere il nuovo villain del prossimo Spider-Man. Come sappiamo, infatti, nei comics lui è stato Hobgoblin, un supercattivo introdotto nei fumetti dell'83 e contro cui Peter Parker si è scontrato. Che sia arrivata finalmente l'ora di vedere Ned Leeds nei panni di Hobgoblin?

Chissà, intanto non ci resta che andare in sala a (ri)vedere No Way Home, che sta battendo tutti i record al botteghino!