Spider-Man: No Way Home, spiegato quel riferimento di Doctor Strange a Scooby-Doo?

L’attesa per l’uscita di Spider-Man: No Way Home è alle stelle ormai e i fan dell’amichevole Spider-Man di quartiere stanno cercando di capire ciò che li attende compreso un riferimento apparentemente senza senso a Scooby-Doo, citato dal Doctor Strange di Benedict Cumberbatch.

Nel trailer di Spider Man No Way Home, Doctor Strange dice a Peter Parker: "Scooby Doo this crap!” con MJ (Zendaya) che sbotta dicendogli di essere più gentile. I fan si sono interrogati poi su quel misterioso cubo che Spider-Man e Doctor Strange hanno portato in giro finora nei trailer ed ora potrebbe esserci una risposta ad entrambe queste domande.

Quel riferimento a Scooby Doo potrebbe aiutare a spiegare effettivamente la trama top-secret della pellicola, come sostiene la teoria dello Youtuber NerdSync, in quanto nella serie animata I 13 fantasmi di Scooby-Doo (The 13 Ghosts of Scooby-Doo) del 1985 Scoob e Shaggy finiscono per aprire lo Scrigno dei Demoni. Dentro quella scatola maledetta ci sono 13 potenti fantasmi e ora tocca a loro rinchiuderli nuovamente e salvare il mondo. In aggiunta ai paralleli c'è il fatto che Vincent Price interpreta una figura di mentore stregone per il gruppo chiamato Vincent Van Ghoul che li aiuta nell’impresa.



"Volevo solo aggiungere la mia esperienza di nicchia e dire che penso che la battuta "Scooby Doo this crap!” sia un riferimento specifico alla serie I 13 fantasmi di Scooby-Doo, dove hanno scatenato 13 demoni nel mondo e ora devono rimetterli nello Scrigno dei Demoni, molto simile all’idea che Strange stia catturando tutti i villain in quella piccola scatola e, naturalmente, il Doctor Strange interpreterebbe il ruolo di Vincent Van Ghoul", sostiene lo Youtuber.



Quindi, quella scatola mistica potrebbe fondamentalmente essere una versione dimensionale dello Scrigno dei Demoni. Peter, MJ e Ned hanno il compito di uscire e trovare i "fantasmi" ovvero i villain di Spider-Man del passato e intrappolarli in quel cubo. Che cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo potete anche dare un'occhiata a tutti i costumi indossati da Spider Man nel Marvel Cinematic Universe.