Spider-Man: No Way Home sorpassa Scream 5: Tom Holland ancora re del box-office

Dopo essere stato superato da Scream 5, Spider-Man: No Way Home è pronto riprendere la testa della classifica del box-office ad oltre un mese dalla sua uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Stando agli ultimi dati diffusi infatti, il film con Tom Holland ha guadagnato quasi 14 milioni di dollari nella settimana in corso, circa 2,5 milioni in più della pellicola horror, che dopo il boom iniziale, ha incassato solo 11,7 milioni di dollari nella sua seconda settimana di programmazione.

Spider-Man: No Way Home è il maggior successo Sony di tutti i tempi e il fatto che ormai ad oltre 40 giorni dalla sua uscita riesca a mantenersi in testa alle classifiche globali, non fa altro che testimoniare l'incredibile portata di questo nuovo capitolo dedicato all'Uomo Ragno.

Al 21 gennaio il film con Tom Holland e Zandaya ha incassato complessivamente 710400988 milioni di dollari in Nord America e 926300000 di dollari nel resto del mondo, per un incasso complessivo di oltre 1 miliardo e 600 milioni di dollari, a fronte di un budget di produzione che si aggira attorno ai 200 milioni di dollari.

Insomma, sebbene gli incassi di Avengers: Endgame siano ancora lontani, Spider-Man: No Way Home è riuscito a riportare il cinema ad incassi pre-pandemia, riportando in massa il pubblico nelle sale, al di là di contagi e restrizioni. Che sia finalmente l'inizio di una nuova fase? Speriamo davvero bene!