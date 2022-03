Spider-Man: No Way Home, Sony svela ufficialmente l'ingresso in scena di Andrew Garfield!

A poche settimane dall'uscita home video di Spiderman No Way Home, la Sony Pictures ha condiviso ufficialmente l'ingresso in scena di Andrew Garfield in una delle sequenze più emozionanti e sorprendenti dell'ultimo cinecomic del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, la Sony Pictures ha condiviso sul proprio account del social network Twitter le immagini ufficiali in alta risoluzione del Peter Parker di Andrew Garfield, che appare nel bel mezzo del secondo atto della narrazione di Spider-Man: No Way Home insieme a Tobey Maguire (che arriverà qualche istante dopo).

Tobey Maguire è stato il primo attore a interpretare Spider-Man sul grande schermo nell'omonimo film del 2002 della Sony Pictures e nei suoi due sequel. Garfield in seguito ha interpretato il ruolo in altri due film a partire da The Amazing Spider-Man del 2012, prima che Tom Holland ereditasse la parte nei progetti successivi della Sony legati ai Marvel Studios. In Spider-Man: No Way Home, i tre Spider-Man interagiscono per la prima volta a causa del disastroso incantesimo lanciato da Doctor Strange per far dimenticare a tutto il mondo l'identità di Spider-Man. Secondo quanto riferito, la versione home video di No Way Home includerà oltre 100 minuti di materiale bonus, inclusi circa 20 minuti aggiuntivi con Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà in digitale il 22 marzo e in versione fisica 4K Ultra HD, Blu-ray e DVDdal 12 aprile.