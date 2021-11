Spider-Man: No Way Home, Sony dà la caccia alla talpa: esistono altre due foto trafugate

Le ultime immagini di SpiderMan No Way Home sono già state confermate come autentiche al 100% dai principali insider di Hollywood, ma le ultime mosse della Sony Pictures non fanno che corroborarne ulteriormente la genuinità.

Come forse vi sarete già accorti, le foto che mostravano il ritorno di Andrew Garfield, Tobey Maguire e Charlie Cox nel prossimo film di Spider-Man del MCU erano bollate con il logo di John Campea, il famoso YouTuber e giornalista statunitense molto addentro agli affari hollywoodiani: questo perché, secondo quanto dichiarato dallo stesso Campea, il misterioso leaker di No Way Home avrebbe girato a lui, in esclusiva, le foto emerse nelle scorse ore, foto che il giornalista inizialmente aveva reputato fake e fatto circolare con il proprio banner per farsi un po' di pubblicità.

Tuttavia, successivamente John Campea - per sua stessa ammissione - sarebbe stato contattato direttamente dalla Sony Pictures, che gli avrebbe chiesto di rivelare l'identità della 'talpa' che gli aveva procurato le immagini, evidentemente autentiche. Campea ha spiegato quello che è successo in una livestream andata in onda sul suo canale YouTube in queste ore, svelando inoltre di essere in possesso di altre due foto di Spider-Man: No Way Home:

"Ho postato quelle immagini, e poi cinque minuti dopo ricevo questa chiamata da qualcuno - non dirò chi ovviamente - e questo qualcuno mi dice: 'Sì, uh, sai, a proposito, queste foto probabilmente sono vere'. E io dico: 'Beh, sono nella merda.' Quindi torno subito su Twitter, sono passati tipo cinque minuti, e cancello il post immediatamente. E per fortuna sono stato avvisato da quella chiamata, perché ho anche altre immagini che non ho postato, in totale ne sono arrivate quattro nella mia casella di posta. E quelle che non ho mostrato sono ancora più 'succose': lo ammetto, stavo per pubblicare anche quelle, ma adesso che so che probabilmente sono autentiche, non le rivelerò. Questo è tutto ciò che ti dirò riguardo a questa storia."

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, Tom Holland ha dichiarato che SpiderMan No Way Home unirà tre generazioni.