Spider-Man: No Way Home, vari siti in crash dopo l'apertura delle prevendite

Questa notte a mezzanotte sono state ufficialmente aperte le prevendite per i biglietti di Spider-Man: No Way Home negli Stati Uniti, con i fan che sono subito accorsi numerosissimi per acquistare il proprio e assicurarsi un posto per il primo giorno di programmazione in sala. I siti di varie catene di cinema sono andati in crash dopo poco tempo.

Appena poco tempo dopo l'apertura delle prevendite dei biglietti di SpiderMan No Way Home, i siti delle varie catene di sale cinematografiche che hanno reso disponibile l'acquisto dei suddetti biglietti sono andati in crash, rendendo impossibile per qualche tempo la prenotazione ai vari clienti. La cosa è stata notata subito dai fan che ne hanno immediatamente cominciato a parlare su Twitter tramite una serie di messaggi e lamentele varie. Le catene in questione chiamate in causa sono quelle di AMC, Regal, Alamo Drafthouse e Fandango andate momentaneamente offline dopo l'apertura delle prevendite di quello che è uno dei film più attesi dai fan Marvel quest'anno.

Intanto, chi si è riuscito ad accaparrare le prevendite ha pensato bene (!) di mettere la sua in vendita su eBay a una cifra a dir poco mostruosa e sinceramente ingiustificata. In calce alla news trovate i tweet degli utenti spazientiti dal crash dei siti di prevendita americani.

Ad annunciare l'apertura delle prevendite sono stati Tom Holland e Jamie Foxx in una clip di presentazione. Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home arriverà in Italia a partire dal 15 dicembre prossimo, con due giorni in anticipo rispetto all'uscita del mercato nord-americano. Il film è al momento l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man con protagonista Tom Holland, col contratto attuale del giovane attore britannico, come saprete diviso tra Sony Pictures e Disney, che prevede ancora un non meglio specificato film crossover MCU nel quale Peter Parker non sarà il solo protagonista.