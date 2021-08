Spider-Man: No Way Home, forse ci siamo: spunta una data per il trailer, è imminente!

Forse ci siamo: dopo la conferma che il trailer di Spider-Man: No Way Home avrebbe fatto il suo debutto durante il panel della Sony Pictures all'evento annuale del CinemaCon, un nuovo rumor suggerisce che il filmato sarà online nelle prossime ore.

Secondo un rapporto non confermato ufficialmente, il primo filmato di No Way Home potrebbe arrivare online lunedì 23 agosto o al più tardi martedì 24 agosto: l'evento della Sony Pictures al CinemaCon è previsto per domani, ma secondo le indiscrezioni abbiamo già qualche dettaglio su cosa il trailer potrebbe includere, come ad esempio uno scambio di battute tra lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe (Tom Holland) e Doctor Octopus di Spider-Man 2 (Alfred Molina).

Il popolare scooper Nick "Professor Hulk" Santos di ThatHashtagShow riporta un rumor da prendere "con le pinze" e secondo il quale il trailer di Spider-Man: No Way Home uscirà online lunedì 23 agosto o martedì 24 agosto. Santos afferma inoltre che il trailer terminerà con il primo incontro tra Spider-Man e Doc Ock, con quest'ultimo che dirà: "Ciao, Peter". In precedenza era stato riportato che il trailer avrebbe fatto il suo debutto come esclusiva dei partecipanti al CinemaCon di Las Vegas, la convention in cui Sony aveva svelato il logo e il titolo di Spider-Man: Homecoming nel 2016. Quel rapporto, pubblicato il 16 agosto, specificava che la Sony non avrebbe pubblicato il trailer di Spider-Man online, (secondo il sito web del CinemaCon, l'uso di telecamere e dispositivi elettronici audio o video è "severamente vietato") ma la decisione di farlo debuttare anche online in via ufficiale potrebbe essere letta come una precauzione nei confronti di eventuali leak.

Staremo a vedere, il consiglio è di rimanere sintonizzati su Everyeye.it. Per altri approfondimenti guardate le nuove foto dal set di Spider-Man: No Way Home.