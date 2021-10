Spider-Man: No Way Home è una sfida live-action a Un nuovo universo? Parla Kevin Feige

Mentre già si parla del possibile coinvolgimento di Venom in SpiderMan No Way Home, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è intervenuto sulla questione del Multiverso e il parallelo col film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo.

Al di là del chiacchierato ritorno di Tobey Maguire ed Andrew Garfield nei panni dei rispettivi Spider-Man, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe farà ampio uso del concetto degli universi paralleli, introdotto definitivamente nel franchise dalle serie tv Loki e What If...? ma già alla base dell'acclamato film animato della Sony vincitore di un premio Oscar. C'è da chiedersi dunque se No Way Home non sia una sorta di risposta in chiave live-action a Un nuovo universo, e Kevin Feige ha ovviamente una sua opinione sulla faccenda.

“Spider-Man: Un nuovo universo ha certamente contribuito a rendere popolare il concetto dell'esistenza di un Multiverso, realtà abitate da personaggi simili diversi a quelli a cui siamo abituati. Ma non si tratta di voler competere necessariamente con quel film. Casomai si tratta di voler raccontare la nostra storia".

Ricordiamo che il sequel Spider-Man: Un nuovo universo è attualmente in produzione in vista dell'uscita programmata per ottobre 2022, quasi un anno dopo Spider-Man: No Way Home: una sana concorrenza è sempre salutare, soprattutto ora che la Sony sta cercando di migliorare i propri contenuti legati ai supereroi e al mondo di Spider-Man. A tal proposito, Kevin Feige ha assicurato che Disney e Sony lavoreranno insieme con Spider-Man e non ripeteranno il passato tira e molla per quanto riguarda la questione dei diritti del personaggio.