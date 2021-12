Spider-Man: No Way Home, il sesto membro dei Sinistri Sei deve ancora arrivare

Il Spider-Man: No Way Home hanno fatto il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe i tanto attesi e famigerati Sinistri Sei, anche se all'appello tuttavia mancava qualcuno. Quel qualcuno avr un ruolo fondamentale nel futuro del franchise.

In Spider-Man: No Way Home l'identità segreta di Peter Parker viene svelata da J. Jonah Jameson (JK Simmons) del Daily Bugle e lo incastrata per l'omicidio di Mysterio (Jake Gyllenhaal). Questi eventi portano il giovane Peter (Tom Holland) a chiedere al Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) di fare un incantesimo in modo che il mondo intero dimentichi tutto. Ma l'incantesimo, destinato a ripristinare l'anonimato di Spider-Man, si ritorce contro e porta più "intrusi multiversali" che sanno che Peter Parker è Spider-Man.



All'inizio, Spider-Man e Strange contengono i villain: Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Sandman (Thomas Haden Church), Lizard (Rhys Ifans) ed Electro (Jamie Foxx). La loro missione è riportarli indietro anche se ciò significa mandarli a morire. La morale di Peter lo porta ad agire per cerca di cambiare il loro destino "curando" i nemici di Spider-Man, ma la doppia personalità del folle Norman Osborn mette i villain contro Peter per restare in quella nuova realtà. Alla fine, ci vuole l'aiuto di Peter #2 (Tobey Maguire) e Peter #3 (Andrew Garfield) per curare i cattivi e riportarli nei loro universi.



Tutti, tranne il sesto membro non ufficiale dei Sinister Six, che fa il suo debutto nel MCU in una scena a metà dei titoli di coda. È Eddie Brock (Tom Hardy), legato a un simbionte alieno per diventare il "protettore letale" dell'universo di Spider-Man di Sony. Secondo alcuni fan la scena post-credit di Spider-Man: No Way Home crea anche un buco di trama nel MCU.



La prima magia di Strange trascina Brock nell'MCU, ma prima che possa incrociarsi con Spider-Man, Brock si illumina e scompare quando Strange lancia con successo un secondo incantesimo alla fine di No Way Home. La scena dei titoli di coda di Spider-Man vede Brock, ubriaco in un bar in Messico, nel bel mezzo di una lezione di storia su Iron Man (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo) e Thanos (Josh Brolin) quando viene espulso dall'MCU lasciando un granello di Venom alle spalle.

Nei fumetti, Venom si unisce brevemente alla nuova versione di Sandman dei Sinistri Sei per uccidere Spider-Man. La trama di "Another Return of the Sinister Six" nelle pagine di The Amazing Spider-Man Vol. 2 #12 e Peter Parker: Spider-Man Vol. 1 #12 unisce Venom con Sandman, Mysterio, Electro, Vulture e Alexei Kravinoff, figlio di Kraven il Cacciatore, per formare una versione dei Sinistri Sei in cerca di vendetta contro il Dottor Octopus.



Poiché Peter nel film cerca di aiutare i cattivi multiversali, la versione dei Sinister Six che appare in No Way Home assomiglia agli "Ultimate Six" dell'Ultimate Spider-Man Universe. Nella serie limitata di sette numeri il Green Goblin trama per reclutare Spider-Man e ricattarlo per unirsi alla sua squadra di cinque villain: Goblin, Doctor Octopus, Electro, Sandman e Kraven the Hunter. Non perdetevi la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.