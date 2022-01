Spider-Man No Way Home è il sesto maggiore incasso della storia: superato Jurassic World

Con un incasso complessivo davvero 'amazing' che in queste ore ha superato i 1,68 miliardi di dollari a livello globale, Spider-Man: No Way Home è diventato ufficialmente il sesto miglior incasso di tutti i tempi.

Con un solo colpo, il nuovo film Marvel Studios - Sony Pictures ambientato nel Marvel Cinematic Universe con protagonisti Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, ha superato Jurassic World ($1,67 miliardi) e Il re leone ($1,662 miliardi), piazzandosi adesso dietro ad Avengers: Infinity War (all'ultimo gradino della top5, il film dei fratelli Russo è anche uno dei soli cinque film ad aver superato i 2 miliardi di dollari).

No Way Home, a livello internazionale, ha incassato $970,1 milioni di dollari, cifra doppiamente incredibile perché arrivata senza il supporto della Cina (da qualche tempo il mercato più importante di tutti, nel quale il film con Tom Holland non è uscito) e, come saprete, durante una pandemia. E mentre gli analisti cercano di capire se il film riuscirà a superare il tetto del miliardo a livello internazionale, Hollywood festeggia il successo a livello domestico, attualmente pari a $721 milioni di dollari. Inoltre, Spider-Man: No Way Home è entrato anche nella Top 10 all time del circuito IMAX, piazzandosi al nono posto.

Ecco come si riconfigura la top10 all-time del box office:

Avatar - 2,8 miliardi Avengers: Endgame - 2,7 miliardi Titanic - 2,2 miliardi Star Wars: Il risveglio della Forza - 2,06 miliardi Avengers: Infinity War - 2,04 miliardi Spider-Man: No Way Home - 1,69 miliardi Jurassic World - 1,67 miliardi Il re leone - 1,62 miliardi The Avengers - 1,518 miliardi Fast & Furious 7 - 1,515 miliardi

