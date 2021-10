Spider-Man: No Way Home, il sensazionale poster retro di Boss Logic con Doctor Strange

Mentre aspettiamo con ansia l'uscita a dicembre della pellicola con Tom Holland, i fan non stanno con le mani in mano e continuano ad omaggiare la pellicola con ogni genere di lavoro creativo. L'ultimo di questi riguarda uno strepitoso fan poster realizzato per Spider-Man: No Way Home in versione fumetto vecchio stampo con Doctor Strange.

E' sempre Boss Logic a confezionare per l'occasione un meraviglioso poster retro per la pellicola e l'idea di mettervi al centro non Spider-Man ma Doctor Strange è decisamente suggestiva anche perché sappiamo che certamente Doctor Strange nasconde qualcosa in Spider-Man: No Way Home. Su uno sfondo nero, poi, campeggiano delle scritte dorate che recitano appunto il sottotitolo del film: No Way Home.

Proprio la teoria secondo cui il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch non la racconterebbe giusta dopo quello visto nel trailer di Spider-Man: No Way Home, sta spopolando parecchio in questi ultimi giorni. Non convince il suo mettersi a disposizione di Peter, con tanto di occhiolino d'intesa, per realizzare un incantesimo capace di far dimenticare al mondo l'identità di Spider-Man. Si è già detto della teoria secondo cui Doctor Strange potrebbe essere in realtà Mephisto, e ora ai fan torna in mente un combattimento nel film del 2016 in cui Stephen viene ferito a morte da una lama invisibile. Una volta in ospedale, Christine Palmer tenta di fermare l'emorragia, ma a un certo punto Strange va in arresto cardiaco sul tavolo operatorio.In quei brevi attimi, prima di essere salvato da un defibrillatore, qualche entità malefica potrebbe essersi impossessata di Doctor Strange.

Per avere qualche dettaglio in più sulla trama del film Marvel, non ci resta che attendere l'arrivo di un nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, che dovrebbe arrivare il prossimo novembre. L'uscita del film è fissata per il 17 dicembre 2021.