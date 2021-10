Spider-Man: No Way Home, per il secondo trailer dovremo aspettare ancora molto?

Dopo il trailer di Uncharted, i fan Marvel sono ancora più impazienti di vedere un secondo trailer di Spider-Man: No Way Home, ma quando arriverà? A quanto pare ci sarà da attendere...

Lo scorso agosto ha finalmente debuttato il primo trailer di Spider-Man: No Way Home, una delle pellicole più attese non solo dell'universo Marvel, ma più in generale dei prossimi mesi.

Tuttavia, da allora non abbiamo più avuto aggiornamenti ufficiali sul film con protagonista Tom Holland, anche se vista la natura della storia, ci ritroviamo sommersi da teorie, possibili spoiler e presunti leak (come quelli che vorrebbero la presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home).

E se Holland continua a far parlare di sé tra la vociferata storia d'amore con Zendaya e gli altri suoi progetti come appunto il live-action di Uncharted, non sembra che tornerà tanto presto sugli schermi dei nostri computer, tablet o telefoni nei panni di Peter Parker.

Questo perché, almeno stando a quanto affermato dallo scooper Daniel Richtman, pare che il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home ci dovrebbe mettere un po' ad arrivare.

A uno dei tweet che chiama a gran voce il nuovo trailer, Richtman risponde infatti "Non arriverà tanto presto".

Chissà, davvero, quando arriverà...