Spider-Man: No Way Home, Sebastian Stan ha visto il film? Ecco la sua esilarante risposta

Tutto il mondo ha atteso con fermento Spider-Man: No Way Home che ha fatto registrare record al botteghino ovunque ed è il film di maggior successo dall’inizio della pandemia. Tuttavia Sebastian Stan potrebbe essere tra quelli che ancora non hanno visto la pellicola con Tom Holland.

La simpatica faida tra i due attori è ormai nota, i due non perdono occasione per stuzzicarsi a vicenda coinvolgendo anche Anthony Mackie. Tutto è iniziato con Captain America: Civil War in cui Winter Soldier, Falcon e Spidey si sono scontrati per la prima volta.



Ai microfoni di Jake's Takes, Stan ha spiegato che a causa della situazione globale dei cinema dovuta alla pandemia, non ha ancora visto il film. Ed ha aggiunto scherzando: "Di solito non mi piace supportare Tom Holland, quindi è difficile. Io sostengo i film, ma non lui così tanto" ha detto con una risata.

Poi ha aggiunto: "Non ho ancora visto Spider-Man: No Way Home perché non sono stato al cinema. Non sono ancora riuscito ad andare al cinema, ma voglio vederlo perché mi piace l'idea che riporti tutti questi personaggi del passato e solo vederli interagire in quel film."



Mentre Spider-Man No Way Home infrange record, sembra proprio che Stan recupererà il film non appena gli sarà possibile e siamo sicuri che condividerà i suoi commenti con Holland, dopotutto. Vi lasciamo con le 5 scene più commoventi di No Way Home.