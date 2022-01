Spider-Man: No Way Home: nello script originale un riferimento a Thor: Ragnarock

Mentre continua il successo di Spider-Man: No Way Home, sul web spuntano nuovi retroscena del film dei record con Tom Holland. In particolare, a pagina 42 dello script originale è stato individuato un riferimento a Thor: Ragnarok.

Qualche giorno fa, Deadline ha diffuso la sceneggiatura della terza pellicola del Marvel Cinematic Universe in collaborazione con Sony e alcuni attenti osservatori hanno individuato la presenza di una particolare reliquia apparsa nel film del 2017 dedicato al dio del tuono.

Come potrete notare voi stessi dalla foto riportata in calce alla notizia, una reliquia con cui Thor ha avuto modo di giocarellare, cade rovinosamente al suolo nel corso del terremoto provocato da uno degli incantesimi lanciati da Doctor Strange nel tentativo di nascondere la reale identità di Spider-Man. E proprio mentre lo Stregone Supremo prova ad aiutare il giovane Peter Parker, gli apprendisti visti spalare la neve nel Sancta Sanctorum, provano in tutti i modi a salvare l'oggetto ma purtroppo, non ci riescono.

Nello script si legge: "AL PIANO SUPERIORE, GLI APPRENDISTI: Uno di loro tenta di prendere una reliquia tremante (la stessa che Thor ha toccato in RAGNAROK). Troppo tardi. Va in frantumi".

Intanto, Spider-Man: No Way Home si conferma come il maggiore successo della Sony di tutti i tempi. Chissà se il prossimo capitolo dedicato all'Uomo Ragno riuscirà ad eguagliare questo straordinario risultato.