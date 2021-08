Spider-Man: No Way Home, scovati due dettagli clamorosi su Peter Parker e Dottor Octopus!

Dopo il lancio delle scorse ore, il trailer di Spider-Man: No Way Home punta al record di visualizzazioni globali e i fan sono sulla buona strada: nel frattempo, le numerose visioni continuano a fornire dettagli inediti e segreti sfuggiti agli spettatori meno attenti.

Nello specifico, sui social nelle scorse ore sono stati messi in luce due nuovi clamorosi indizi su Peter Parker e Dottor Octopus, che fanno seguito ai sospetti camei di Goblin, Daredevil e Sinistri Sei e alla teoria che lega Doctor Strange a Mephisto. Il primo indizio legherebbe il Peter di Tom Holland a quello di Tobey Maguire, dato che come potete vedere nel post in calce all'articolo alcuni appassionati hanno notato che il giovane Peter Parker del MCU in alcune sequenze indossa lo stesso abito del Peter Parker adulto della trilogia di Sam Raimi, giacca grigio-scura con camicia azzurra e cravatta blu. Un simpatico easter-egg che, ovviamente, ha fatto tornare i fan a discutere sul potenziale coinvolgimento di Maguire nel film MCU.

Il secondo inizio riguarda, come detto in apertura, Dottor Octopus: come sottolineato dal tweet in basso, i quattro bracci meccanici di Doc Ock hanno un globo, che nel trailer è di colore rosso. Durante gli eventi di Spider-Man 2 di Sam Raimi, i globi si illuminavano di bianco quando Otto Octavius aveva il pieno controllo, ma quando l'intelligenza artificiale dei bracci al contrario si impossessava della psiche di Octavius, i globi si coloravano proprio di rosso. L'apparizione di Doc Ock nel finale del trailer di Spider-Man: No Way Home suggerisce dunque che siano i bracci meccanici ad avere il controllo di Octavius, e non il contrario.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.