Spider-Man: No Way Home, è ancora scontro con Doc Ock nella nuova foto

È una Marvel dalla doppia faccia quella che sta interagendo con i fan in vista di Spider-Man: No Way Home: tanto avara d'informazioni per quanto riguarda il ritorno di Tobey Maguire ed Andrew Garfield, tanto generosa nel mostrarci con incredibile frequenza nuove immagini del gran ritorno di Alfred Molina nei panni di Doc Ock.

Mentre Tom Holland parla di incontro tra generazioni in Spider-Man: No Way Home, infatti, le nuove immagini ufficiali tratte dal film del Marvel Cinematic Universe in arrivo questo dicembre ci mostrano ancora una volta Peter Parker impegnato a tenere a bada il villain presentato per la prima volta sul grande schermo da Sam Raimi in Spider-Man 2.

Il personaggio di Alfred Molina, come ormai ben sappiamo, sarà in buona compagnia: è infatti praticamente ufficiale la presenza in Spider-Man: No Way Home di Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Hayden Church) e Goblin (Willem Dafoe). Vedremo, a questo punto, se nel nuovo, attesissimo trailer del film troveranno spazio anche i due vecchi Spider-Man tanto attesi dai fan: la sensazione, però, è che gli Studios vogliano mantenere il segreto fino all'uscita del film.

Siete contenti dell'ingresso di Doc Ock nel Marvel Cinematic Universe? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, hanno rimediato all'assenza di Tobey Maguire nell'ultimo poster di Spider-Man: No Way Home.