Spider-Man: No Way Home, la sceneggiatura svela il vero finale della MJ di Zendaya!

La sceneggiatura di Spiderman No Way Home è stata pubblicata online per la campagna Oscar 2022 e può essere consultata gratuitamente dai fan, che hanno già scovato un importante indizio sul vero finale della MJ di Zendaya.

Nella specifico la scena del pre-finale, quando Peter (Tom Holland) va a trovare MJ (Zendaya) nella caffetteria dove questa lavora, è molto meno ambigua sulla pagina. Ad un certo punto infatti nel documento firmato Chris McKenna ed Erik Sommers, si può leggere la frase "c'è uno sfarfallio di déjà vu sul suo viso", riferita ovviamente a MJ. Inoltre, la battuta finale è ancor più chiara: mentre la cinepresa rimane su MJ, lei "guarda Peter che se ne va... c'è forse un cenno di riconoscimento?".

Naturalmente, i copioni non sono scritti sulla pietra e possono essere modificati fino al giorno delle riprese (e anche durante). Tuttavia, sembra che, qualunque siano i piani in atto per il futuro dello Spiderman di Tom Holland, l'incantesimo usato da Dottor Strange per far dimenticare a tutti chi era Peter Parker potrebbe non essere efficace al 100%.

Ricordiamo che il prossimo progetto di Spider-Man all'interno del MCU sarà la serie animata Spider-Man: Freshman Year, che racconterà i primi anni di liceo di Peter Parker e uscirà in esclusiva su Disney Plus. Per quanto riguarda il cinema, oltre alla saga animata di Spider-Verse, i fan attendono notizie e/o conferme su diversi progetti, tra cui Spider-Man 4 con Tom Holland, The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield e un nuovo progetto con Tobey Maguire.

A tal proposito, Tobey Maguire ha aperto al ritorno del suo Spiderman in una recente intervista promozionale.